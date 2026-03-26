Алекс Николов блести, но Чивитанова рухна у дома в Шампионската лига

Отборът на Кучине Лубе Чивитанова и Александър Николов допуснаха поражение на четвъртфиналите в Шампионската лига по волейбол. Италианският тим загуби с 0:3 (22:25, 16:25, 29:31) на свой терен срещу полския Алурон Варта Заверче в първи двубой между двата отбора. Срещата продължи 83 минути и се игра пред близо три хиляди зрители. Така Чивитанова се постави в трудна позиция преди реванша.

Българският национал Александър Николов бе най-резултатен в мача с 17 точки. Съотборникът му Ерик Льопки добави 11 точки, но това не бе достатъчно за успех срещу добре организирания полски тим.

За гостите от Алурон най-резултатен стана Аарън Ръсел с 12 точки, а Бартош Кволек се отчете с 10. Поляците демонстрираха стабилна игра във всички елементи и контролираха ключовите моменти от срещата.

Най-драматичен бе третият гейм, в който Кучине Лубе изоставаше с 10:14 и 18:20, но успя да изравни при 21:21. След това играта вървеше точка за точка, преди гостите да затворят мача с 31:29 и да спечелят категорично с 3:0.

Реваншът между Чивитанова и вицешампиона на Полша ще се проведе на 2 април. Италианският тим се нуждае от победа с 3:0 или 3:1, за да стигне до „златен“ гейм, който ще реши крайния победител в сблъсъка.

