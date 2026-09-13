Никола Цолов ударен с наказание след силно каране в Монреал
Санкцията от 10 секунди го лиши от 12 точки и го прати от второ на трето място в генералното класиране
Следете всички новини, анализи и коментари за Точки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Санкцията от 10 секунди го лиши от 12 точки и го прати от второ на трето място в генералното класиране
Българинът допринесе за драматичен успех с 84:82 след късна серия от точки
Българинът поведе отбора си към изравняване в полуфиналите и мина границата от 600 точки
Българският капитан на националния отбор вкара 14 точки при успеха на гръцкия гранд
Българският талант бе най-резултатен на терена, макар отборът му да загуби с 2:3
Отборът допусна поражение със 77:89 при гостуването си на Реал Мадрид
Призив към шофьорите за празниците
Има и ранени при инцидента
Легендарният Карим Абдул-Джабар, който игра 20 сезона в НБА, е втори в класацията
Проблемът е станал при разпечатването на тестовете
Има нарушения на правилата
Най-добрият ни баскетболист записа личен рекорд
На "Овча купел" мачът завърши наравно
Отлично представяне н абългарина
Доброто му представяне във Виена го премести напред
Ето какво обяви МОН
Победителят в конкурса се определя от зрителски вот и от точки, дадени от жури във всяка една от държавите
Оценките в удостоверенията ще бъдат записвани в точки, съобщи МОН
Не събрали и средния брой точки
Звездата ни ще е с рекордно класиране в ранглистата от 2018-а