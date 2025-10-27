Отличен Сашо Николов не можа да спаси отбора си в Италия

Националът ни във волейбола Александър Николов изигра нов силен мач в Италия, но неговият „Кучине Лубе“ (Чивитанова) допусна първо поражение за сезона. Отборът му отстъпи драматично на „Сър Суса Скай“ (Перуджа) с 2:3 гейма (15:25, 25:22, 20:25, 25:23, 11:15) в дерби от италианската Суперлига.

Най-резултатен, но без победа

Николов бе най-резултатен за „Лубе“ с 21 точки, сред които един блок и два аса. Българинът показа 45% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане, като бе лидер на терена през по-голямата част от срещата. Въпреки силната му игра, тимът от Чивитанова не успя да задържи аванса си и отстъпи в тайбрека на мощния състав на „Перуджа“, за който тунизиецът Уасим Бен Тара завърши с 19 точки.

Труден кръг и за другите българи в Италия

Другите представители на България в италианската лига също нямаха успех. „Веро Волей“ (Монца), с национала Мартин Атанасов и младия Жасмин Величков, загуби като гост на „Валса Груп“ (Модена) с 0:3 (19:25, 17:25, 24:26). Атанасов бе най-резултатен за своя тим с 11 точки, включително един блок и един ас, при 47% ефективност в атака.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com