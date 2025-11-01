Голям триумф за Алекс Николов в Италия! Успехът няма край

Александър Николов продължава да впечатлява с изключителна форма в италианското волейболно първенство. Българският национал оглави класацията както при нападателите, така и при реализаторите, след като отбеляза общо 80 точки в първите три кръга на сезона. С този резултат той изпреварва с цели 15 точки втория в подреждането – белгиеца Фере Регерс от тима на Милано, а трети е Алесандро Боволента от Пиаченца с 62 реализирани точки.

Номер едно по резултатност и играч на кръга

Николов бе обявен и за играч №1 на третия кръг, след като изведе своя Лубе Чивитанова до впечатляваща победа над шампиона Тренто с 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 25:22). Българският посрещач бе неудържим в атака и завърши мача с 29 точки – представяне, което затвърди статута му на водещ реализатор в Серия А.

Лубе тръгва уверено, Николов е ключовата фигура

След три изиграни срещи тимът от Чивитанова има две победи и показва все по-стабилна игра. Италианските медии вече определят Николов като „основното оръжие“ на Лубе за новия сезон. Със своята енергия, мощен сервис и прецизна атака 21-годишният българин се превръща в едно от най-ярките имена в лигата – и надежда за още успехи както на клубно, така и на национално ниво.

