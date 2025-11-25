Тежък удар за Мони Николов

Локомотив Новосибирск и Симеон Николов допуснаха първо поражение в руското волейболно първенство.

Отборът, който е воден от Пламен Константинов, загуби с 1:3 гейма (28:26, 21:25, 19:25, 21:25) от Динамо Москва в двубой от 9-ия кръг на шампионата.

Майката на Симеон, Мая Николова, и по-малкия му брат Филип Николов бяха на трибуните, за да наблюдават срещата на живо.

Бившата националка Добриана Рабаджиева също наблюдава двубоя на живо.

Локомотив Новосибирск беше серия от 8 поредни победи и така тимът се намира на второто място в първенството.

В следващия кръг "железничарите" приемат Оренбург.

