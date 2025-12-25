Огромен успех за Мони Николов

Световният вицешампион с България Симеон Николов поведе Локомотив (Новосибирск) към финал в Суперкупата на Русия. В първия полуфинал, изигран в Санкт Петербург, тимът на Пламен Константинов и Андрей Жеков надигра Динамо (Москва) с 3:1 гейма (21:25, 25:20, 25:13, 30:28).

Българският разпределител бе сред най-силните на терена и изигра ключова роля за обрата и крайния успех на своя отбор. Победата класира Локомотив за финала на надпреварата, където новосибирци ще се борят за трофея.

Специален заряд за Николов добави и присъствието на почти цялото му семейство на трибуните. В залата в Санкт Петербург да го подкрепят бяха родителите му Мая Николова и Владо Николов, както и сестра му Дария и брат му Филип.

