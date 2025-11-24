Голяма радост за Мони Николов

Голяма радост за световния вицешампион с България Симеон Николов, който празнува своя 19-и рожден ден.

Николов бе избран за Играч №1 на дербито от 8-и кръг в Суперлигата на Русия Зенит Казан - Локомотив Новосибирск 1:3 от престижния сайт “БО Спорт”.

Освен това той бе определен и за MVP на 8-ия кръг в престижната класация на “БО Спорт”, информира БГНЕС.

Разпределителят на националния отбор днес е в Москва, където утре от 18:00 часа неговият отбор Локомотив Новосибирск ще гостува на Динамо Москва.

