От болницата проговориха за Боби Михайлов

От столичната болница "Токуда" дадоха информация за Боби Михайлов, където той бе приет, след като получи инсулт.

Легендарният вратар на националния отбор, в който печели бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994, се е почувствал зле в неделя вечер и е бил хоспитализиран, като изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.

Състоянието му е стабилно, но той ще остане под медицинско наблюдение в следващите дни, съобщиха още от медицинското заведение.

Борислав Михайлов е една от най-емблематичните личности в българския футбол. Той е капитанът на националния тим от САЩ '94 - поколението, което донесе историческото четвърто място. Има над 100 мача за България и богата клубна кариера в "Левски", "Белененсеш", "Рединг" и "Мюлхайм".

