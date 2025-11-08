Мони Николов с принос за пореден успех на Локомотив Новосибирск

Локомотив Новосибирск продължава впечатляващото си представяне в руската волейболна Суперлига. Отборът, воден от Пламен Константинов и с разпределителя Симеон Николов в състава, победи при гостуването си Динамо-ЛО Сосновъй Бор с категорично 3:0 (29:27, 25:22, 25:18). С този успех тимът се утвърди като лидер в класирането с пълен актив от 15 точки – пред Зенит Казан.

Симеон Николов – стабилност и класа

Българският национал Симеон Николов изигра силен мач и беше един от основните фактори за поредната победа на Локомотив. Разпределителят остана на терена през целия двубой и завърши с 4 точки – три от блок и една от атака, демонстрирайки отличен усет и увереност в ключовите моменти.

Играта му бе хладнокръвна, точна и стабилна, като Николов показа лидерство и спокойствие, особено в първия гейм, когато неговите решения при разпределението на топките пречупиха съпротивата на домакините. Колективната му работа с нападателите бе в основата на обратите в решителните разигравания.

Обрат и уверен финал

Динамо започна по-силно и поведе в първия гейм, но прекъсването на Константинов при 14:17 се оказа повратна точка. Локомотив изравни при 23:23 и измъкна частта с 29:27 след силен ас на Дмитрий Лъйзик. Вторият гейм също бе равностоен, но по-стабилната защита на гостите и хладнокръвната игра в края донесоха успех с 25:22.

В третата част превъзходството на Локомотив вече бе безспорно – с отлична координация и натиск от сервис отборът затвори мача с 25:18. Най-резултатен в срещата беше Омар Курбанов с 14 точки, а Николов и компания продължават серията си без загубен гейм.

Константинов: „Резултатът не показва колко труден беше мачът“

След двубоя треньорът Пламен Константинов подчерта, че резултатът не отразява реалната съпротива на съперника. „Много се реши в първите два гейма – получи се равностоен и интересен мач. Знаехме, че няма да е лесно и бяхме се настроили за труден двубой. Резултатът 3:0 не показва в пълна степен това, което показаха двата отбора“, коментира той.

Константинов допълни, че е доволен от напредъка и формата на тима. „Радвам се на резултатите и качеството на играта. Разбира се, има още неща за изглаждане – понякога липсва синхрон и темпо, но това е нормално в началото на сезона“, каза българският специалист.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com