Нов успех за Алекс Грозданов

Полският гранд Богданка Люблин, воден от капитана на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов, постигна убедителна победа с 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) над Олщин в мач от елитната Плюс лига.

Българинът игра през целия мач и завърши срещата с 6 точки - 5 от атака при 45% успеваемост и една блокада. Най-резултатни за победителите бяха полските национали Кевин Сасак с 18 точки и Уилфредо Леон с 14.

Тимът на Люблин се изкачи на второ място във временното класиране с 25 точки от 11 мача, като изостава само на две точки от лидера Заверче.

