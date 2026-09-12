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Буш играч на XIII кръг в А кръг

Буш играч на XIII кръг в А кръг

София. Нападателят на ЦСКА София Серджиу Буш получи наградата за играч на XIII кръг в анкетата на Пресклуб България. Румънският голмайстор заслужи при...

03 ноември | 15:29
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