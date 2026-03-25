Алекс Грозданов стана №1, но има и лоша новина

Капитанът на националния отбор по волейбол Алекс Грозданов е първи при блокировачите в редовния сезон в полската Плуслига.

Центърът на шампиона Богданка ЛУК (Люблин) завърши с 69 директни точки от блок. Зад него са Лукаш Усович от Ястжембски Венгел с 65, а трети - състезателят на СКРА (Белхатов) Бартош Лемански с 61, пише БНР.

Междувременно, Грозданов и неговият тим претърпяха поражение от Пройект (Варшава) с 1:3 гейма в първи 1/4-финал от Шампионската лига.

Реваншът е на 1 април, като Богданка се нуждае от победа с 3:0 или 3:1, за да стигне до "златен" гейм.

