Трус на Герена! Веласкес сменя половин отбор преди Арда

Треньорът на Левски Хулио Веласкес предприема сериозни промени в състава за днешното домакинство на Арда. Решението идва след разочароващото равенство 2:2 срещу Добруджа, което предизвика недоволство от представянето на тима.

Част от рокадите са продиктувани от наказания, но други са директна реакция на слабата игра. Очаква се „сините“ да излязат в силно променен вид на „Герена“.

Двубоят е тази вечер от 20:30 часа и е от предпоследния 29-и кръг на редовния сезон. Срещата идва в ключов момент, когато отборът търси стабилност преди финалната фаза.

Извън състава остават Кристиан Димитров и Майкон, които са наказани. В средата на терена също ще има сериозни размествания - Гашпер Търдин и Карлос Охене губят титулярните си места. Търдин е на картон и при евентуално участие рискува да пропусне предстоящото дерби с ЦСКА, което допълнително влияе на решението.

Охене ще бъде заменен от Акрам Бурас, който се завръща след изтърпяно наказание. Промени има и в атака, където Хуан Перея се очаква да започне от резервната скамейка, а на негово място вероятно ще стартира Армстронг Око-Флекс.

„Играчите ми ще играят с мисъл за Арда, не за ЦСКА“, заяви Веласкес, като подчерта, че фокусът остава върху настоящия мач въпреки наближаващото дерби.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com