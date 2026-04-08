Отиде си легенда на футбола. Учителят на шампионите

Светът на футбола изгуби Мирча Луческу. Известният румънски специалист, бивш треньор на Зенит, Шахтьор, Интер и много други клубове, почина на 80 години.

До последните си дни той беше във футбола, водейки румънския национален отбор. Дори когато му поставиха диагноза остър миокарден инфаркт, той се шегуваше, че гледа акценти от мачовете на отбора си.

Мирча Луческу е един от най-успешните и уважавани футболни треньори в света. Известен със своето дълголетие в професията и способността си да изгражда печеливши отбори в различни държави.

Той е един от треньорите с най-много отличия в историята на футбола, като е печелил над 30 значими трофея.

Най-голямото му международно постижение е спечелването на Купата на УЕФА през 2009 г. с Шахтьор Донецк. Той е печелил и Суперкупата на УЕФА с Галатасарай през 2000 г.

Луческу прекара 12 години начело на украинския клуб Шахтьор Донецк (2004–2016), като го превърна в доминираща сила и редовен участник в Шампионската лига.

Известен е с умението си да открива и развива млади футболисти, особено бразилци -Вилиан, Фернандиньо и Дъглас Коста, които по-късно се превръщат в световни звезди.

Печелил е титли с Динамо Букурещ и Рапид Букурещ в родината си, както и с двата най-големи турски съперника – Галатасарай и Бешикташ.

Луческу е известен със своята висока култура и способността си да говори много езици -румънски, италиански, португалски, испански, френски, английски и руски, което му помагаще в работата с международни състави.

