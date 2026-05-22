Катастрофа! Славен роден клуб изпадна

Точно 40 години след шампионската си титла по футбол - Берое изпадна от елитния ни футбол. Старозагорският отбор, който в последните години играе почти изцяло с интернационална селекция от Латинска Америка, замина директно за втория ешелон, след като в последния кръг загуби с 0:3 визитата си на Ботев Враца и остана под чертата.

Попаденията за врачани бяха дело на Мичи Нтело, Мартин Петков, който освен с гол се отчете и с асистенция, и Касим Хаджи.

Така Берое завършва периода, който задържа заралии най-дълго в родния елит - цели 17 години. Последно тимът от Стара Загора бе във втора лига през сезон 2008/9.

Берое изпитва огромни проблеми не само футболно, но и организационно, след като остана без лиценз и трябваше да бъде изхвърлен по служебен път. След намеса от кмета на Стара Загора все пак БФС се смили, но пък отборът така или иначе изпадна и компромисът се оказа ненужен.

Така клубът ще има шанс отново да се завърне към корените си при евентуална смяна на собствеността и налагане на български футболисти. Защото екзотичният "вносен" експеримент очевидно се оказа катастрофален за някога славния Берое...



