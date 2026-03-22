ПСЖ разгроми Ница и си върна върха, дебютен гол за Фернандес

Пари Сен Жермен разгроми Ница с 4:0 като гост в мач от 27-я кръг на Лига 1 и си върна първото място в класирането. Младият Дро Фернандес отбеляза първия си гол за тима, след като се разписа в 81-ата минута. Парижани решиха двубоя след почивката и се възползваха от числено предимство. Успехът засилва напрежението в битката за титлата.

Ница се държеше равностойно през първото полувреме, но ключов момент дойде в самия му край. След спорна ситуация за игра с ръка съдията отсъди дузпа след намеса на ВАР. Нуно Мендеш реализира от бялата точка и даде преднина на гостите.

След почивката ПСЖ наложи контрол и бързо увеличи резултата. В 49-ата минута Мендеш асистира на Дезире Дуе за 2:0, а малко по-късно домакините останаха с човек по-малко след червен картон на Юсуф Ндайшимие.

В последните минути парижани довършиха съперника. Дро Фернандес се разписа за 3:0 в 81-ата минута след подаване на Усман Дембеле, а Уорън Заир-Емери оформи крайното 4:0 в 85-ата минута.

ПСЖ оглави класирането с 60 точки, с една повече от Ланс, който има и мач повече. Двата отбора ще се изправят един срещу друг на 11 април в директен сблъсък, който може да се окаже решаващ за титлата. Ница остава на 15-а позиция с 27 точки.

Срещи от 27-ия кръг на Лига 1:

Тулуза-Лориен 1:0

Оксер-Брест 3:0

Ница-Пари Сен Жермен 0:4

В неделя:

Олимпик Лион-Монако

Рен-Мец

ФК Париж-Льо Авър

Олимпик Марсилия-Лил

Нант-Страсбург

От петък:

Ланс-Анже 5:1

В класирането води Пари Сен Жермен с 60 точки, пред Ланс с 59 и мач повече, Олимпик Марсилия с 49, Олимпик Лион с 47, Лил с 44 и други.

