ПСЖ мачка без милост! Победа срещу Нант с 3:0, Кварацхелия блести

Пари Сен Жермен продължава мощния си ход към титлата във Франция, след като разби с 3:0 у дома Нант в отложен мач от Лига 1. Шампионите вече имат четири точки преднина пред Ланс на върха, като и двата отбора са с по 29 изиграни срещи, а напрежението в битката за титлата се покачва.

Мачът започна по план за домакините и още в 13-ата минута Хвича Кварацхелия откри резултата от дузпа. Наказателният удар беше отсъден след игра с ръка на Али Юсеф и намеса на ВАР, потвърдена от съдията Клерман Тюрпен. Осем минути преди почивката Дезире Дуе удвои аванса, а малко след началото на втората част Кварацхелия отново се разписа за класическото 3:0.

ПСЖ контролираше напълно двубоя и можеше да стигне до още по-убедителен успех. Фабиан Руис и Ашраф Хакими пропуснаха добри възможности, а Кварацхелия не успя да оформи хеттрик. В същото време Нант продължава да затъва - тимът има едва една победа в последните си 13 мача и остава на 17-о място с едва 20 точки, все по-близо до изпадането.

