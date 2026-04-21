Депутат от "Прогресивна България" обяви радикални промени в управлението

Слави Василев, новоизбран депутат от коалиция „Прогресивна България“, обяви намерението на формацията ПБ да състави самостоятелно правителство, след като събра абсолютно мнозинство от 131 мандата в 52-рото Народно събрание.

В интервю за журналиста Николай Колев той потвърди, че преговори за коалиция с ГЕРБ и ПП-ДБ няма да се водят, съобщават от телевизия "Евроком".

Категоричната победа на формацията идва след предсрочните парламентарни избори на 19 април. Самият политически проект беше реализиран, след като Румен Радев напусна предсрочно президентския пост през януари тази година, предавайки властта на Илияна Йотова. Василев определи този политически ход като сериозен успех, отбелязвайки, че той е върнал надеждата на гражданите в институциите.

Според Слави Василев липсата на коалиционни ангажименти ще позволи бързи и радикални промени в управлението на държавата. Депутатът анонсира предстояща пълна смяна на министрите от настоящия служебен кабинет, както и на всички областни управители в страната. По негови думи, основен приоритет за самостоятелното правителство ще бъде и стартирането на процедури за избор на нов Висш съдебен съвет, както и назначаването на нов главен прокурор.

В сферата на енергетиката народният представител защити газовия договор с турската държавна компания „Боташ“, определяйки го като ключова стратегическа възможност за България. Той коментира и публикациите на международната агенция Reuters, които описват Румен Радев като проруски политик, като ги отхвърли категорично. Депутатът подчерта, че "архитектура за сигурност в Европа е невъзможна без Русия", допълвайки, че тази позиция защитава достойно българските и европейските интереси.

