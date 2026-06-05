Енергийното министерство откри критично забавяне по реформите в ПВУ

Новият екип на Министерството на енергетиката е установил критично забавяне по реформите в Плана за възстановяване и устойчивост, включително по ключовото корпоративно преструктуриране на Българския енергиен холдинг. Това заяви в интервю за БНТ енергийният министър Ива Петрова, очертавайки първата оценка на състоянието в сектора след встъпването си в длъжност.

По думите й проблемите засягат не само европейското финансиране, но и нормативната рамка, управлението на дружествата, стратегическите инвестиции и контрола върху критична инфраструктура. Петрова обяви, че вече са възложени одити в ключови дружества и са предприети кадрови промени, за да се изчистят натрупаните забавяния и спорни практики.

Критично изоставане по Плана за възстановяване

Министърът посочи, че първата задача на екипа й е била да събере информация и да установи най-спешните направления за работа. По думите й картината в енергетиката показва сериозни забавяния по реформи, които са пряко свързани с европейски средства и със структурната промяна на сектора.

„Когато встъпих в длъжност, моят екип и аз направихме всичко възможно да съберем информация и да видим в кои направления трябва да тръгнем по отношение на сектора и кои са непосредствените приоритети“, заяви Ива Петрова.

Тя подчерта, че най-тежкият проблем е свързан с реформите по Плана за възстановяване и устойчивост. Според нея основната реформа - корпоративното преструктуриране на БЕХ - е критично забавена, а това поставя под риск и по-широкия пакет от инвестиции в енергетиката.

„Това, което установихме в Министерството на енергетиката, е критично забавяне по реформите по Плана за възстановяване и устойчивост и по-точно по основната реформа, свързана с корпоративното преструктуриране на БЕХ. Има съществени проблеми по отношение на гарантирането на безрисковото завършване на инвестициите по ПВУ“, каза министърът.

Петрова уточни, че в Министерството на енергетиката има пакет от инвестиции, подкрепени по механизма, които ангажират значителен ресурс от близо 1 млрд. евро. Те са свързани със съществена трансформация на сектора, защото са насочени към системи за съхранение на енергия - както съвместно разположени с мощности от възобновяеми източници, така и към т.нар. самостоятелни батерии.

Забавени закони и спорни управленски практики

Проблемите не се изчерпват само с ПВУ. Министърът посочи сериозно изоставане и при подготовката на нормативната рамка, включително при транспонирането на европейското законодателство и адаптирането на регулаторните правила към трансформацията на енергийния сектор.

„Другото, по което има съществено изоставане в работата на министерството, е подготовката на нормативната рамка - по-конкретно транспонирането на европейското законодателство, но също така и адаптирането на нормативната и регулаторната рамка към процесите на трансформация на сектора“, допълни Ива Петрова.

Тя коментира и управлението в Българския енергиен холдинг и свързаните с него дружества. Според министъра са установени спорни практики, които засягат начина, по който се упражнява контрол върху компаниите в системата.

„Спорни управленски практики означава начинът, по който се осъществява контрол върху дружествата“, обясни Петрова.

Според нея има и проблеми, свързани с критична инфраструктура, инвестиционни проекти, ремонти, обществени поръчки и управленски решения в енергийните дружества. Заради това са възложени одити в ключови структури, включително в БЕХ, „Мини Марица-изток“ и „Нови мощности“. Министърът уточни, че са предприети и кадрови промени с цел по-добро управление и по-строг контрол.

Новите ядрени мощности и нерешените въпроси

Петрова засегна и стратегическите проекти в сектора, включително подготовката на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. Проектът се движи, но все още има въпроси, които не са изчистени и са върнати за доработка.

„Седми и осми блок - в момента знаете, че върви подготовката на проекта. Има договор за инженеринг, който се изпълнява. В момента върви искане за удължаване на този договор“, заяви министърът.

Тя обясни, че се работи и по финансовия модел на проекта, но част от въпросите остават нерешени. Това поставя новите ядрени мощности сред темите, по които министерството ще трябва да осигури повече яснота - както за сроковете, така и за финансирането и бъдещото изпълнение.

Проект от такъв мащаб изисква прецизност не само при инженерната подготовка, но и при финансовата структура, институционалната отговорност и дългосрочния ефект върху енергийната система. Затова сигналът от министъра е, че кабинетът няма да се задоволи с формално движение на процедурите, а ще търси сигурност, преди да се вземат следващи решения.

„Чирен“, „Марица-изток“ и договорът с „Боташ“

Сред ключовите теми остава и разширението на газовото хранилище „Чирен“. Петрова определи проекта като изключително важен за енергийната система и подчерта, че министерството трябва да бъде сигурно в начина, по който той се изпълнява.

„Разширението на „Чирен“ е един изключително важен проект. Това е изключително ценна инфраструктура в системата. Искам да сме сигурни, че нещата са както трябва по този проект“, заяви министърът.

Тя обясни още, че се работи по интегрирана концепция за комплекса „Марица-изток“ - една от най-чувствителните теми за българската енергетика, заетостта в региона и прехода към нови икономически дейности. Петрова коментира и договора с „Боташ“, като потвърди, че предстои предоговаряне на параметрите му.

„Искам да предоговаряме параметрите на споразумението, като запазим възможността за нашето дружество този договор да се използва в две направления“, каза тя.

Целта е договорът да бъде адаптиран към новите пазарни условия. Така министерството поставя под преглед едновременно няколко тежки теми - газовата сигурност, бъдещето на въглищния комплекс, използването на инфраструктурата и финансовите ангажименти на държавните дружества.

Сигурност на доставките и системна свързаност

Министърът коментира и срещата си с американската посланичка в Гърция, като я определи като работна и опознавателна. Разговорът е бил нормален след смяната на ръководството в Министерството на енергетиката и е дал възможност да бъдат представени основните приоритети на новия екип.

„Тя дойде, защото има нов министър, има нов екип. Съвсем нормално е да направим такава ад хок среща, за да се запознаем. Обсъдихме приоритетите. Аз ясно заявих какви са нашите приоритети - системна свързаност, сигурност на доставките“, каза Ива Петрова.

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