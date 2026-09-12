Голяма промяна за пациентите. Новият рамков договор вече е в сила
Личните лекари получават повече възможности за лечение и проследяване, но БЛС остава недоволен от финансовата рамка
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Личните лекари получават повече възможности за лечение и проследяване, но БЛС остава недоволен от финансовата рамка
Бивш подполковник от запаса е освободен преди два дни от МО
„Обществени поръчки“ изчезва от структурата на министерството, а общо 39 щата отиват под ножа
Министър Илин Димитров обяви мерки за повече пътувания през всички сезони и по-силно присъствие на пазара в Букурещ
Новият консултативен формат няма да взема решения вместо хората, а ще помага със сценарии, анализи и въпроси за бъдещето
Военният министър обвини кабинета на „сглобката“ за спорно решение и отрече МО да е пращало оръжие чрез посредници
Ива Петрова обяви проблеми около БЕХ, инвестициите за батерии, нормативната рамка и управлението на ключови енергийни дружества
Министър Иван Василев обяви, че платформата Sigma AI ще показва публичните разходи, фирмите и свързаностите като инструмент срещу корупцията
Визите, полетите, кадрите и сигурността по морето влизат в общ дневен ред между държавата, общините и бизнеса
Министърът защити смяната в БАБХ, посочи новия шеф проф. Янчева като гарант за приемственост
Разполагаме със силно ограничени, а на места и практически липсващи финансови ресурси, каза той
Разговаря с директорите за належащите нужди
Секторът може да достигне 8,4% от БВП през 2025 г., а ръстът на туристите вече надминава очакванията
С промяната Тръмп на практика върна старото име на ведомството
За целта в хода на производството Комисията проучва задълбочено всички релевантни факти и обстоятелства
След изготвянето на проекта, той ще бъде публикуван за обществено обсъждане
Той ще защити правата на потребителите при обявяване на несъстоятелност на туроператор,
12 са откритите домове с нарушения, а общо 520 са проверените
Дават и препоръки, за да предотвратим риска от стомашни неразположения
Пред сградата има и полиция