Указът подписан! Тръмп направи най-важната крачка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който

Министерството на отбраната ще бъде преименувано на „Министерство на войната“.

„Това е послание за победа към целия свят“, заяви държавният глава в Овалния кабинет, придружен от шефа на Пентагона Пийт Хегсет, който отсега нататък може официално да бъде наричан „министър на войната“. Така Тръмп възстановява названието, използвано до 1949 г., когато след края на Втората световна война Конгресът решава да подчертае превантивната роля на ведомството и го преименува на „Министерство на отбраната“.

Символика и политически послания

Американският лидер настоя, че новото име не е просто формалност, а „нагласа да побеждаваш“. Хегсет също приветства промяната, заявявайки: „Преминаваме в атака, а не само в отбрана. Максимална леталност, а не само равнодушна легалност.“

Този ход се вписва в серия от действия на Тръмп, целящи да придадат по-боен и демонстративен облик на въоръжените сили – от организирането на военен парад в центъра на Вашингтон до връщането на старите имена на някои военни бази, отменяйки решенията, приети след протестите за расова справедливост през 2020 г.

Конгресът и цената на промяната

Макар преименуването на министерства в САЩ да е изключителна рядкост и обикновено да изисква одобрението на Конгреса, Тръмп твърди, че няма нужда от такова. Все пак републиканските сенатори Майк Лий и Рик Скот, както и конгресменът Грег Стюби внесоха законопроект за утвърждаване на промяната.

Очаква се преименуването да струва милиони долари заради подмяната на надписи, документи и формуляри не само в администрацията на Пентагона, но и във военните бази по света. Подобни разходи вече бяха изчислени при опита на Джо Байдън да промени имената на бази, носещи символи на Конфедерацията – тогава прогнозата за Сухопътните сили беше 39 милиона долара.

Идеологията зад новото име

Критиците смятат, че промяната е скъпоструваща и излишна, отвличаща вниманието от реалните проблеми на Пентагона. Но според Хегсет става дума не само за думи, а за „боен дух“. Близкият до Тръмп конгресмен Джеймс Комър дори предложи закон за улесняване на процедурите за реорганизация на ведомства, с което отваря врата за подобни символични стъпки.

„Отбрана звучи прекалено отбранително. Искаме да сме отбранителни, но и да сме нападателни, ако трябва“, каза Тръмп миналия месец. Още през първия си мандат той и сътрудници в Пентагона загатваха за подобна промяна, което показва, че идеята е зряла отдавна и сега се превръща в официална политика.

