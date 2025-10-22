Ново 20 от Кремъл за срещата между Тръмп и Путин

Русия заяви, че подготовката за президентска среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп все още продължава, въпреки че последният обяви, че тя е отложена.

Тръмп е все по-разочарован от отказа на Русия да се съгласи на примирие в продължаващата вече почти четири години война в Украйна и досега не е успял да убеди Путин да отстъпи от максималистичните си искания.

Президентът на САЩ се срещна с руския лидер на срещата на върха в Аляска през август, но тя не доведе до никакво споразумение за мир, предаде АФП.

Тръмп обяви миналата седмица, че планира да се срещне с Путин за втори кръг преговори в Будапеща, но на 21 октомври отмени плановете си, подчертавайки, че не иска „безсмислена“ среща.

Когато беше попитан за коментарите на американския президент, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков каза: „Никой не иска да губи време, нито президентът Тръмп, нито президентът Путин“.

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че подготовката за срещата продължава.

„Ние казваме, че подготовката за срещата на върха продължава“, посочи той, цитиран от руските държавни медии, предаде БГНЕС.

