Анархия в Париж! Нови кражби за милиони

Нови кражби в Париж!

Френските власти разследват мащабна кражба на шест златни къса от Природонаучния музей в Париж, оценени на около 1,5 милиона евро, след като основната заподозряна — китайска гражданка — бе арестувана в Барселона, съобщи прокуратурата във френската столица.

Новината идва след кражбата в Лувъра, от който бяха задигнати скъпоструващи предмети с огромна историческа стойност. И за капак трети музей бе обран в Париж - Домът на Просвещението „Дени Дидро“. От него пък са откраднати колекции от златни и сребърни монети.

Според изявление на френските власти жената е задържана от испанската полиция в каталунската столица, докато се е опитвала да се освободи от около килограм разтопено злато, за което се смята, че е част от откраднатите късове. В момента тя се намира в следствен център в Барселона, като предстои процедура по екстрадиция във Франция.

Френските прокурори уточняват, че кражбата е извършена в началото на месеца в минералогичната галерия на музея, която е част от престижния университет Сорбона и се намира в близост до Ботаническата градина в централната част на Париж. За инцидента е разбрано от служители по почистването в ранните сутрешни часове, след като охранителната система на музея не е реагирала.

Разследването показва, че по време на обира алармената и видеонаблюдателната системи са били изключени вследствие на кибератака, извършена няколко часа по-рано. Това е позволило на крадците да проникнат незабелязано в охраняемия сектор, в който се съхраняват редки образци от минерали и благородни метали.

„Извършителите са действали с изключителна прецизност и предварителна информация. Те са се възползвали от пропуск в системата за сигурност, който не е бил открит при последния технически одит през 2024 г.“, заяви говорител на музея пред вестник "Фигаро".

Един от най-ценните откраднати образци — златен къс с произход от Австралия и тегло около пет килограма — се оценява на близо 585 000 евро по текущите пазарни стойности на златото. Останалите пет къса представляват редки природни форми, смятани за уникални в своята категория и с висока научна и колекционерска стойност.

Кражбата е определена от прокуратурата като „особено тежко посегателство срещу културно и научно имущество“, което предвижда до 15 години лишаване от свобода според френския наказателен кодекс.

