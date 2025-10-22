Директорката на Лувъра проговаря! Как откраднаха кралските бижута за 88 млн. евро

Директорката на Лувъра, която мълчи от неделя, трябва да се изкаже днес пред френски парламентаристи, за да обясни как извършителите са успели да откраднат кралските бижута от парижкия музей, като щетите се оценяват на 88 милиона евро, предаде АФП.

След като три дни остана затворен, включително и във вторник, който е почивен ден за най-посещавания музей в света, Лувърът днес отново отвори врати за посетители.

Зад кулисите разследването продължава в опит да бъдат заловени четиримата извършители и да бъде възстановена "невероятната плячка", която те откраднаха от престижната Галерия на Аполон. Обирът предизвика силни емоции във Франция и чужбина, както и политическа и медийна буря относно защитата на произведенията в Лувъра.

Първоначално описани като безценни от френските власти, откраднатите бижута вече имат оценка, която обаче не отчита тяхната историческа стойност. Щетите са оценени на "88 милиона евро".

По думите на прокурорката на Париж Лор Бекюо сумата е "изключително впечатляваща, но няма нищо общо и не може да се сравни с историческата загуба".

Министърката на културата Рашида Дати, която от неделя е на фронтовата линия, днес ще даде думата на директорката на Лувъра Лоранс де Кар, за да даде обяснения, тъй като тя все още не е направила публично изявление относно обира.

Де Кар ще бъде изслушана в 16:30 ч. (14:30 ч. по Гринуич) от Комисията по култура на Сената, горната камара на френския парламент.

Тази сесия представлява момент на истината за Лоранс де Кар, която през май 2021 г. стана първата жена, оглавила Лувъра - световноизвестна институция, която е посрещнала девет милиона посетители през 2024 г., 80 процента от които чужденци.

Според в. "Фигаро" Де Кар е подала оставка след обира, но тя е била отхвърлена и директорката на Лувъра е получила подкрепата на президента Еманюел Макрон.

Запитани от АФП, от Лувъра не са пожелали да коментират тези твърдения.



Днес Лоранс де Кар се очаква да бъде разпитана относно условията за сигурност в Галерията на Аполон. Тя съхранява кралската колекция от скъпоценни камъни и диаманти на короната, която наброява около 800 предмета.

Сред осемте бижута, откраднати от извършителите, са диадемата с близо 2000 диаманта на императрица Евгения (съпруга на Наполеон III, император от 1852 до 1870 г.), и огърлицата от сапфирени парюри на Мария-Амелия (съпруга на Луи-Филип I, крал на Франция от 1830 до 1848 г.) и Хортензия дьо Боарне (майка на Наполеон III).

В отговор на отправени обвинения от депутати, във вторник министър Рашида Дати изключи каквито и да пропуски в сигурността "вътре в музея", тъй като по думите й устройствата са функционирали. Вместо това тя посочи липсата на охрана "на общественото място", което е позволило на крадците да инсталират товарен асансьор и да влязат през прозорец в галерията.

Дати призна, че сигурността на произведенията на изкуството е била "подценявана твърде дълго". "Вместо това дадохме приоритет на обществената безопасност", каза тя.

Синдикалните организации на музея бяха приети във вторник в министерството, за да обсъдят мерките, които трябва да бъдат предприети, и административното разследване на обстоятелствата около кражбата.

Синдикатите от своя страна осъдиха намаляването на броя на служителите, отговарящи за сигурността.

В предварителен доклад, с който агенция АФП се е запознала в понеделник, Сметната палата - институцията, отговорна за контрола на използването на публични средства във Франция, е изразила съжаление за "забавянето на разполагането на оборудване, предназначено да гарантира защитата на произведенията в музея".

Лоранс де Карс има дългогодишен опит в музеите. Преди Лувъра тази специалистка по изкуството от 19-и и началото на 20-и век е била директорка на парижките музеи "Орсе" и "Оранжри", които притежават многобройни импресионистични и постимпресионистични творби, припомня АФП, пише БТА.

