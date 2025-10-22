Свят

Ключов ход в Лувъра след обира

Десетки следователи търсят виновниците

22 окт 25 | 11:06
Агенция Стандарт

Лувърът отново отвори врати за посетители на 22 октомвритри дни след като беше затворен заради кражбата на скъпоценни кралски бижута. Това съобщи журналист на АФП, предаде БГНЕС.

От 9:00 ч. (10 ч. българско време), обичайното работно време на музея, първите посетители започнаха да влизат в световноизвестната институция.

Музеят обяви, че галерията „Аполон“, където се случи кражбата на 19 октомври, остава затворена.

Десетки следователи търсят виновниците за обира. Те работят по теорията, че това е била организирана престъпна група, която се е качила по стълба на камион, за да проникне в музея, а след това е изпуснала диамантена корона, докато е бягала.

Групата е откраднала 8 безценни предмети, включително колие от смарагди и диаманти, което Наполеон I е подарил на съпругата си императрица Мария-Луиза, и диадема, която някога е принадлежала на императрица Евгения и е обсипана с близо 2000 диаманта. Прокурорът на Париж Лор Бекюо съобщи във вторник, че щетите от грандиозния обир на бижута от Лувъра в неделя са оценени от куратора на музея на 88 милиона евро.

Бекюо потвърди, че четирима души са идентифицирани като присъствали на място по време на обира, но около тях е имало цял екип, който е подпомагал извършителите на обира.

Разочаровани туристи бяха върнати от входа на Лувъра в центъра на Париж ден след кражбата, а музеят остана затворен и на 21 октомври, съгласно обичайния си график.

Най-посещаваният музей в света, миналата година посрещна 9 милиона души в обширните си коридори и галерии.

Кражбата поднови спора за липсата на сигурност във френските музеи, след като миналия месец бяха ограбени още две институции.

