Ето кои предсказания на Ванга не се сбъднаха

Прочутата българска пророчица Ванга е предсказвала редица световни събития и има много нейни прогнози за бъдещето на човечеството. Някои от нейните предсказания обаче не се сбъднаха. Sky HISTORY разглежда 6 от тях, предава "Фокус".

1. Победата на Обама на изборите



Ванга правилно предсказа, че Барак Обама ще спечели изборите в САЩ и ще стане 44-ият президент. Но тя също така заяви, че той ще бъде последният президент на САЩ, така че не го е уцелила съвсем правилно.



2. Война на световете



Извънземните трябваше да кацнат на Земята през 2023 г. и да обявят война срещу човешката раса. Но досега не са се появили малки зелени човечета.



3. Азиатска експлозия



Баба Ванга вярвала, че Азия ще бъде покрита с токсични газове след експлозия в атомна електроцентрала. Тя не посочила дата или година, което затвърдило последователите ѝ да вярват, че това все още е възможно. Но тъй като досега не се е случило, това се класифицира като едно от нейните неизпълнени предсказания.



4. Пустошта в Европа



Често се цитира предсказанието на Баба Ванга, че Европа ще стане до голяма степен необитаема или почти пуста до 2016 г. Смята се, че тя е видяла или екологични бедствия, широко разпространени болести, или масова миграция, които ще оставят континента почти празен.



В действителност обаче, през 2016 г. Европа остана напълно населена и функционираща, без срив на цивилизацията. Това предсказание се разглежда като едно от по-драматичните ѝ неуспешни предсказания.



5. Смъртта на Джордж Буш-старши



През 90-те години на миналия век едно от предсказанията на Ванга е свързано със смъртта на 41-ия президент на САЩ Джордж Буш-старши при експлозия в самолет. Всъщност обаче той почина през 2018 г. от естествени причини, свързани с възрастта и болестта на Паркинсон.



6. Трета световна война



Едно от по-смразяващите ѝ предсказания беше, че през 2010 г. четирима държавни глави ще бъдат убити. Ванга твърдеше, че това в крайна сметка ще доведе до Трета световна война. За щастие, това не се случи.

