Не е само у нас. Потресаващи престъпления на тийнейджъри скандализираха европейска страна

Група гимназисти във Виена са обвинени в изнудване и изнасилване на учителка, както и запалване на жилището й, предаде The Mirror и германското издание „Зюддойче Цайтунг“.

28-годишната жена е била тормозена от група от седем тийнейджъри на възраст между 14 г. и 17 г. от май 2024 г. до януари на 2025 г. Съдебното дело в Австрия разкри, че случаят се развива скоро след като учителката започва законна сексуална връзка по взаимно съгласие със 17-годишно момче, което е неин бивш ученик и вече е напуснал училище. Жената е преподавала история и география в средното училище.

Съдът научи, че тийнейджърът се хвалил за връзката си с приятели, което довело до това група момчета да започнат да се появяват пред дома на учителката. Според вестник „Сън“ тийнейджърите твърдели, че са част от престъпна банда и заплашвали, че ще разкрият връзката, ако жената не им позволи да влязат в апартамента й, предава БГНЕС.

Тийнейджърите са обвинени, че са използвали дома като сигурно място за съхранение на наркотици. По време на процеса бяха повдигнати обвинения, че бандата е изнасилвала жената, в някои случаи и групово, изнудвала я с видеозаписи на сексуалните действия и я принуждавала да плаща за тяхната храна, таксита, цигари и наркотици.

. „Молих я да се обърне към полицията“, казва баща й. „Но тя се страхуваше, че всичко ще свърши зле за нея.“ Едва след пожара в апартамента тя се обърна към полицията. Оттогава учителката е в болничен и преминава терапия, майка й няколко месеца е спала в апартамента й, защото жената изпитвала пристъпи на паника при всяко почукване на вратата.

Според обвиненията групата е заснела срещите и заплашвала да разпространи клиповете в училището й, ако тя не изпълни исканията им. От страх за работата си жената не споделила с никого и вместо това търпяла месеци на насилие.

. Когато учителката веднъж казала, че момчетата са разрушили живота й, единият от тях отговорил: „Сама си виновна, че се забърка с непълнолетни“.

По време на процеса обвинението заяви, че тийнейджърите са откраднали пари и лични вещи от учителката. Ситуацията излязла извън контрол до такава степен, че през януари 2025 г., според твърденията, трима от тийнейджърите – двама на 15 години и един на 14 – проникнали в апартамента й и отмъкнали бижута, часовници и слънчеви очила.

След това обвинението ги обвини, че са подпалили апартамента, за да унищожат всякакви доказателства.

Въпреки че обвиняемите признали за кражбата с взлом, те отрекли умишлено да са предизвикали пожара. Техните адвокати твърдели, че взаимодействията им са били по взаимно съгласие.

Въпреки че защитата е признала за някои кражби и престъпления, свързани с наркотици, те категорично отхвърлят обвиненията в сексуално насилие.

