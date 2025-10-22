САЩ с тежък удар в Тихия океан. Какво се случва

Американската армия е нанесла във вторник вечерта удар по плавателен съд, заподозрян в превоз на наркотици, в Тихия океан до бреговете на Южна Америка, предаде "Ройтерс". Пентагонът потвърди за обстрела, като съобщи, че има две жертви, информира "Франс прес".

Това е първата известна операция на американските военни в Тихия океан от началото на новата офанзива срещу трафика на наркотици. В рамките на операцията бяха нанесени най-малко седем удара в Карибско море, посочва "Ройтерс". Агенцията допълва, че това е повишило напрежението между САЩ от една страна и Венецуела и Колумбия от друга.

Силите на САЩ в Карибско море включват ескадрени миноносци, ядрена подводница, изтребители F-35 и около 6500 военнослужещи, посочва "Ройтерс".

