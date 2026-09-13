Тръмп изгуби битката за името на центъра „Кенеди“ и отвърна с нов ход
Федерален съдия нареди името му да бъде премахнато от сградата, а президентът заяви, че Конгресът трябва да поеме управлението
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Федерален съдия нареди името му да бъде премахнато от сградата, а президентът заяви, че Конгресът трябва да поеме управлението
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Името Мексикански залив е в употреба от 16 век
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