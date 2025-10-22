САЩ с изненадващо решение за Русия

Преди срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин се очертават изненади.

Нови американски санкции срещу Русия ще бъдат обявени всеки момент, съобщи финансовият министър на САЩ Скот Бесънт, цитиран от агенциите.

"Или още този следобед (американско време) след затварянето (на търговията на "Уолстрийт"), или още утре сутрин ще обявим съществено засилване на санкциите срещу Русия", каза финансист номер едно на Вашингтон пред репортери в Белия дом.

По-рано тази вечер датското председателство на ЕС съобщи, че страните от блока са одобрили 19-ия пакет санкции срещу Москва заради войната ѝ в Украйна.

