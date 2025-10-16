Тръмп отприщи ЦРУ срещу Мадуро

Вашингтон раздвижи отново южноамериканския фронт. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е дал зелена светлина на ЦРУ и армията да действат срещу Венецуела, като част от кампанията му срещу наркотрафика и нелегалната миграция. Новината бе потвърдена от Си Ен Ен и предизвика остра реакция в Каракас.

Тайна директива и нов фронт в „борбата с наркотиците“

По информация на американската медия, Тръмп е подписал секретна директива, с която е наредил на военните да започнат удари срещу латиноамерикански наркокартели още през лятото. „Имаме много наркотици, идващи от Венецуела, и много от тях идват по море, така че можете да видите това, но ще ги спрем и по суша“, заявил президентът в Овалния кабинет.

Белият дом твърди, че операцията цели да прекъсне каналите за контрабанда на дрога и мигранти, но според наблюдатели това е поредната стъпка към засилване на натиска върху режима на Николас Мадуро.

Реторика на страха и политическа ескалация

В поредица от изявления Тръмп обвини Венецуела и още няколко латиноамерикански държави, че „изпразват затворите и психиатричните си заведения“, за да изпращат хора към Съединените щати. „Няма да позволим нашата страна да бъде съсипана, защото други хора искат да се отърват от най-лошото, което са имали“, каза той.

Коментарите му дойдоха ден след като американските военни извършиха удар по лодка, заподозряна в наркотрафик край бреговете на Венецуела, при който бяха убити шестима души.

Мадуро отговаря с мобилизация и заплаха за извънредно положение

Реакцията на Каракас не закъсня. Президентът Николас Мадуро обяви разполагането на 4,5 милиона представители на венецуелските милиции в цялата страна, след като Вашингтон удвои наградата за залавянето му – вече 50 милиона долара. Мадуро предупреди, че се подготвя да въведе извънредно положение, за да „защити страната от агресията на Съединените щати“.

Анализатори предупреждават, че напрежението между двете държави се завръща на нива, напомнящи най-мрачните дни от Студената война.

