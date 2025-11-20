Тръмп подписа! Публикуват пълното съдържание на досиетата „Епстийн“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в социалната платформа Трут соушъл, че е подписал законопроект, одобрен от двете камари на Конгреса, който задължава Министерството на правосъдието да публикува всички досиета, свързани с покойния финансов брокер Джефри Епстийн. Решението идва след години на въпроси и спекулации около мрежата от престъпления, в която Епстийн бе обвинен. САЩ се подготвят за разсекретяване, което може да предизвика сериозен обществен и политически ефект.

Какво съдържа законът

Тръмп подчерта сам акта си в публикация изцяло с главни букви: „ТОКУ-ЩО ПОДПИСАХ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ДЕЛОТО ЕПСТИЙН“. Законът разпорежда Министерството на правосъдието да разкрие всички документи, свързани с разследването, съдебните процеси и задържането на Епстийн и бившата му партньорка Гилейн Максуел. Предвидено е разсекретяването да включва и полетните дневници, както и други придружаващи ги материали, а срокът за публикуване е 30 дни след влизането на закона в сила.

Изключенията и мотивите

Документи могат да бъдат редактирани единствено с цел защита самоличността на жертвите или когато са част от текущи разследвания и съдържат чувствителна информация. Лидерът на демократическото малцинство в Сената Чък Шумър заяви, че този закон е „заповед към президента да бъде напълно прозрачен, да разкрие цялата истина и да бъде напълно честен с американския народ“.

Неразрешеното около Епстийн и политическият контекст

Епстийн бе намерен мъртъв в затворническа килия в Ню Йорк през 2019 г. при обстоятелства, които все още пораждат съмнения, въпреки официалното заключение за самоубийство. Отношенията му в миналото с Доналд Тръмп добавят политическо напрежение към темата.

Още преди завръщането си в Белия дом Тръмп бе подкрепян от съюзници, които твърдят, че документите може да съдържат инкриминиращи данни за влиятелни личности, а разсекретяването се възприема като тест за това колко далеч е готов да стигне Вашингтон в разкриването на истината.

