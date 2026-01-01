Свят

Новата година за Тръмп и Нетаняху - заедно в Мар-а-Лаго (ВИДЕО)

Видео показва двамата лидери на тържеството във Флорида

Снимка: Асошиейтед прес
01 яну 26 | 9:16
Иван Ангелов

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху е посрещнал Нова година като гост на президента на САЩ Доналд Тръмп в неговото частно имение Мар-а-Лаго във Флорида. Присъствието му беше разкрито чрез видео, разпространено в социалните мрежи и цитирано от Франс прес.

На кадрите се вижда как Нетаняху, облечен в смокинг, стои редом до американския държавен глава по време на празничното събитие. Видеото е публикувано от консервативния инфлуенсър Майкъл Солакевич и бързо привлече внимание онлайн.

Новогодишната поява на израелския премиер идва само дни след негова среща с Тръмп в същото имение, проведена в понеделник. По време на разговорите двамата са обсъждали теми, свързани с примирието в ивицата Газа.

Според Франс прес по време на тези разговори Тръмп в шеговит тон е намекнал, че Нетаняху може да присъства на новогодишното му тържество. Няколко дни по-късно този намек се превърна в реалност с появата на израелския премиер сред гостите на празника.

@michaelsolakiewicz

President Donald J Trump & First Lady Melania Trump entering the MAGAAAAAAAAAAAA New Year’s Eve Party tonight at Mar-a-Lago!! HAPPY NEW YEAR!!! @potus @realdonaldtrump @flotus @melaniatrump @teamtrump @trumpwarroom @whitehouse @themaralagoclub @trump 📸: @allisonschuster_ ☀️🇺🇸🎉🌴

♬ original sound - Michael Solakiewicz
@michaelsolakiewicz

President Donald J Trump tonight at Mar-a-Lago for New Year’s Eve with HUUUUUUUHHHHHGE CROWDS!! HAPPY NEW YEAR! @potus @flotus @realdonaldtrump @melaniatrump @teamtrump @trumpwarroom @whitehouse @themaralagoclub @trump 📸: @shlomievgi 🇺🇸🎉🎊🎆

♬ original sound - Michael Solakiewicz

Автор Иван Ангелов

