Новата година за Тръмп и Нетаняху - заедно в Мар-а-Лаго (ВИДЕО)

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху е посрещнал Нова година като гост на президента на САЩ Доналд Тръмп в неговото частно имение Мар-а-Лаго във Флорида. Присъствието му беше разкрито чрез видео, разпространено в социалните мрежи и цитирано от Франс прес.
На кадрите се вижда как Нетаняху, облечен в смокинг, стои редом до американския държавен глава по време на празничното събитие. Видеото е публикувано от консервативния инфлуенсър Майкъл Солакевич и бързо привлече внимание онлайн.
Новогодишната поява на израелския премиер идва само дни след негова среща с Тръмп в същото имение, проведена в понеделник. По време на разговорите двамата са обсъждали теми, свързани с примирието в ивицата Газа.
Според Франс прес по време на тези разговори Тръмп в шеговит тон е намекнал, че Нетаняху може да присъства на новогодишното му тържество. Няколко дни по-късно този намек се превърна в реалност с появата на израелския премиер сред гостите на празника.
