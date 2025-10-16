Тръмп обяви началото на нова война. Замесени са ЕС и Китай

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон вече се намира в търговска война с Пекин. Изявлението беше направено по време на пресконференция в Белия дом, след въпрос дали САЩ са изправени пред продължителен конфликт с Китай.

Митата като оръжие за защита

"Ако нямахме тарифите, щяхме да бъдем незащитени. Нямаше да имаме защита", заяви Тръмп пред журналисти и подчерта, че митата са „важни инструменти“ за американската национална сигурност. „Използваме ги като защита срещу това, което се случваше в продължение на много години“, посочи той, добавяйки, че тарифите са основният инструмент, който е използвал за разрешаването на „шест от осем войни“.

Според него Китай и Европейският съюз от години прилагат тарифи срещу Съединените щати, докато предишните американски администрации са отказвали да ги използват. „Ако нямаме използването на тарифи, нямаме национална сигурност“, подчерта президентът.

Търговската политика като „спирачка на войни“

Малко по-късно, на бална вечеря в Белия дом, Тръмп повтори тезата си, че митата са средство не само за защита, но и за предотвратяване на конфликти. Той заяви, че администрацията му използва тарифите, за да „спре войните“, и уточни, че от осемте войни, които е „спрял“, пет са били спрени именно „заради търговската политика“. „Тарифите ни направиха много добра нация, защото много хора не умират. Използваме тарифите с цел спиране на войните“, каза президентът.

Самооценка и претенции за историческа роля

В речта си Доналд Тръмп подчерта, че е единственият президент в историята, който е „спечелил осем войни за осем месеца“. Той добави, че не е получил Нобелова награда за мир, но това не го притеснява, тъй като, по думите му, е „спасил може би стотици милиони животи“.

С тези изявления американският президент за пореден път защити протекционистката си икономическа политика, представяйки я като инструмент не само за икономическа, но и за глобална сигурност.

