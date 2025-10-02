Тръмп нанесе удар за десетки милиарди на крепости на демократите

Администрацията на републиканския президент Доналд Тръмп замрази 26 милиарда долара, предназначени за субсидиране на клонящите към Демократическата партия щати, предаде Ройтерс.

Действието се тълкува като отговор на фактическото прекратяване на работата на администрацията на Тръмп, която официално преустанови по-голямата част от дейностите си.

Това е 15-ото спиране на дейността на правителството на САЩ - така нареченият шътдаун, от 1981 г. насам.

"Републиканците трябва да използват открилата се възможност след принудителното затваряне на правителството, предизвикано от демократите, за да изчистят изгнилите дърва, отпадъците и измамите. Могат да бъдат спестени милиарди долари", написа Тръмп в своята социална мрежа Трут соушъл.

От замразените субсидии 18 милиарда бяха предвидени за пътни проекти в щата Ню Йорк, а 8 млрд. - за програми за зелена енергия в 16 щата с губернатори демократи, в това число Калифорния и Илинийс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com