Българският туризъм поема нагоре. Приносът към икономиката расте

Българският туризъм продължава да се развива уверено и да укрепва ролята си като един от ключовите двигатели на националната икономика. По прогноза на Световния съвет за пътуване и туризъм (WTTC) приносът на сектора към брутния вътрешен продукт на страната ще достигне 8,4% през 2025 г. – знак, че усилията за устойчив растеж и по-добра конкурентоспособност дават резултат.

Ръст над очакванията и устойчиво развитие

Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева представи отчет за изпълнението на програмния бюджет на министерството пред ресорната парламентарна комисия, като подчерта, че мисията на ведомството е постигането на устойчиво развитие на сектора и увеличаване на неговия дял в икономиката.

„Горещо се надяваме да постигнем това увеличение спрямо отчетения дял в БВП, който беше малко под 7 процента“, заяви Георгиева, добавяйки, че прогнозата на WTTC е постижима благодарение на стабилната тенденция към растеж. По текущи данни на Националния статистически институт за периода януари–юни 2025 г. в местата за настаняване с 10 и повече легла е отчетен ръст на българските туристи с 2,9%, а на чуждестранните – с 3,6% спрямо същия период на предходната година.

Повече туристи, стабилни финанси, оптимистични перспективи

Ръстът и при двата основни сегмента надхвърля заложените целеви стойности – при българските туристи те са били 1%, а при чуждестранните посещения – 2%. „Това дава основание да се счита, че заложените стойности ще бъдат надминати на годишна база“, подчерта Георгиева.

Тя допълни, че Министерството на туризма изпълнява стриктно изискванията на Закона за публичните финанси, като харчи балансирано и разумно – до 50% от бюджета през първото полугодие, което е „нормален ритъм на разходване на публични средства“.

Оптимистичните резултати потвърждават, че 2025 година може да се превърне в една от най-силните за българския туризъм – с повече посетители, по-устойчиви практики и растящ принос към националната икономика.

