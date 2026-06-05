Димитър Стоянов проведе среща със синдикалните организации в сектора

Министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе днес среща със синдикалните организации в системата на отбраната. На нея бяха обсъдени финансовото състояние и проблемите на дружествата от „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД.

По време на разговора министър Стоянов заяви, че ръководството на Министерството на отбраната ще поддържа открит диалог с всички синдикални организации. Основен акцент беше поставен върху състоянието на „ТЕРЕМ – ХАН КРУМ“ ЕООД и възможностите за стабилизиране на предприятието. „Въпреки трудната финансова ситуация и очакваните ограничения в разходите, в диалог ще търсим решения на тежкото финансово състояние, до което е доведено дружеството“, подчерта министър Стоянов. По думите му са необходими преструктуриране и оптимизация, които да гарантират по-ефективна работа на дружеството.

В срещата участваха заместник-министрите Катерина Граматикова и Любомир Монов, изпълнителният директор на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД Калин Димитров, представители на Съвета на директорите и на синдикалните организации, сред които КТ „Подкрепа“, КНСБ и синдикалните структури в отбранителния сектор.

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