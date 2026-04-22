През 1963 г. една песен става №1. Рекордът й не е бит и до днес

Преди близо шест десетилетия една песен, изпълнена от едва 15-годишно момиче, променя музикалната сцена. „I Will Follow Him“ на Маргарет Батавио, известна като Литъл Пеги Марч, се превръща в сензация почти мигновено. Парчето оглавява класацията Billboard Hot 100 и остава на върха три седмици. Така младата певица поставя рекорд като най-младия изпълнител с номер едно - постижение, което остава ненадминато и до днес.

Светкавичен успех по целия свят

Песента не се ограничава само до американския пазар. Тя бързо покорява класациите в Австралия, Канада, Нова Зеландия, Южна Африка и Хонконг. Освен това достига и върха на R&B класацията - нещо изключително за времето си, като Пеги Марч става първият бял изпълнител, постигнал подобен успех.

С времето „I Will Follow Him“ се превръща в една от емблематичните песни на 60-те години. Тя продължава да живее чрез нови интерпретации и участия в киното, като едно от най-запомнящите се включвания е във филма „Монахини в действие“ с Упи Голдбърг.

Живот след големия хит

Въпреки световния пробив, кариерата на Пеги Марч не следва очаквания възход. Американските медии по-късно я определят като „чудо от един хит“. Въпреки това тя запазва популярност в Европа и продължава да изнася концерти в продължение на години.

Зад сцената обаче историята има и по-тъмна страна. Като непълнолетна певица тя не контролира приходите си, които се управляват от нейния мениджър. По-късно става ясно, че голяма част от печалбите ѝ не достигат до нея.

Тихо оттегляне от сцената

В края на 70-те години Пеги Марч постепенно се отдръпва от активната музикална дейност. Тя избира по-спокоен живот и се омъжва, оставяйки зад себе си една от най-запомнящите се истории за ранен успех в поп музиката.

Историята й остава пример за това колко бързо може да се роди звезда - и колко трудно е този блясък да бъде запазен.

