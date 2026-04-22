НИМХ обяви жълт код на 23 април в 7 области. Не е за дъжд

НИМХ обяви жълт код за 23 април - за опасност от слани в 7 области от Североизточна България.

Предупреждението от първа степен и за Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич и Варна.

В тези райони сутринта температурите ще бъдат ниски – между 2° и 4°. Около 3° ще е минималната температура за София.

В четвъртък облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. Над Югозападна България остава облачно с валежи от дъжд, които до края на деня се очаква да спрат.

Вятърът е умерен, в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина – временно силен.

Максималните температури ще между 12° и 19°. В столицата – около 14°, а в Пловдив, Варна и Бургас – около 16°.

През следващите дни до края на седмицата ще има променлива облачност, вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне, ще е до умерен от северозапад, но в неделя отново ще се усили.

Температурите ще се повишат, в неделя минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 20° и 25°.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com