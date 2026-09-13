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Отложиха мач заради пържоли

Отложиха мач заради пържоли

Срещата от 5 кръг на Северозападната „В" група между "Етър" и „Ботев" (Козлодуй) беше отложена. Зоналният съвет на БФС във Велико Търново удовлетвори...

11 септември | 22:10
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