ПСЖ мачка без милост! Победа срещу Нант с 3:0, Кварацхелия блести
Шампионите дръпнаха на върха и натискат към титлата
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Шампионите дръпнаха на върха и натискат към титлата
Причината е големият брой заразени при шампионите, вечното дерби остава на 21 ноември
Заразените футболисти при белите вече са 11
Отлагат мача с Добруджа
"Топчиите" са се срещали със заразения бос на Олимпиакос и Нюкасъл
Допълнително ще се решава кога да игрият РБ Залцбург и Айнтрахт
Срещата от 5 кръг на Северозападната „В" група между "Етър" и „Ботев" (Козлодуй) беше отложена. Зоналният съвет на БФС във Велико Търново удовлетвори...