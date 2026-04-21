Открито е невероятно съвпадение между Радев, Борисов и Симеон

Вчера станахме свидетели на една от най-големите изборни победи в новата ни история.

Румен Радев спечели подобно на Борисов през 2009 година и Симеон Сакскобурготски през 2001 година.

Интересно съвпадение е, че и тримата ключови политически фигури в най-новата история на България са родени през месец юни. Ако търсим някакъв „космически“ или просто статистически куриоз, юни определено е месецът на българските лидери.

А каква по-подходяща зодия за български политик от „Близнаци“.

Симеон Сакскобургготски е роден на 16 юни 1937 г. Бойко Борисов на 13 юни 1959 г., а Румен Радев на 18 юни 1963 г.

Зодиакално единство: И тримата са представители на зодия Близнаци. В астрологията това често се свързва с комуникативност, адаптивност и двойствена природа – качества, които (за добро или лошо) всеки от тях е демонстрирал в политическата си кариера.

Датите им са изключително близо една до друга в рамките на месеца – 13-ти, 16-ти и 18-ти юни.

Симеон II е роден преди Втората световна война в Царство България.

Бойко Борисов е роден в края на 50-те години, в разгара на социализма.

Румен Радев е най-младият от тримата, роден само 4 години след Борисов.

Любопитно е, че и Доналд Тръмп е роден на 14 юни 1946 година и е зодия Близнаци.

