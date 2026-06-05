Важно от Шишков! Една сграда в незаконния град не подлежи на премахване

Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността "Баба Алино" край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол.

Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков:

"Сглобката е сглобила незаконния град. Това според мен, освен политическа сглобка, тук вече според мен има и сглобка на икономическо и криминално ниво, тоест имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората са започнали да виждат. Със сигурност държавата, както виждате, ще направи всичко възможно всеки, който наистина участва в това мащабно закононарушение, да си понесе отговорността".

На въпрос дали незаконният "град" ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна.

Министърът коментира и казуса със закупените там жилища:

"Правомощията за премахването на незаконното строителство са на кмета на община Варна. Собствениците на имоти трябва да си потърсят правата от фирмата, която им е продала тези строежи фантоми. В основната си част хората, които живеят там, са в една сграда, която е била бивша сграда навремето. Тази сграда единствена е търпим строеж. За нея, между другото, има включително и разрешение за строеж от 2022 година. Нека да успокоим наистина ситуацията и да я разделим. Тази сграда не подлежи на премахване, така че мисля, че поне основната част от хората, които живеят там, няма да бъдат засегнати".

В момента ДНСК и кадастърът правят масирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 г. насам, и може да се окаже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков, предаде БНР.

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