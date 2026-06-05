Шишков посочи виновните за незаконния град

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че във Варна е налице дългогодишно натрупване на строителни и административни нарушения, които по думите му са резултат от действие и бездействие както при управлението на настоящия кмет Благомир Коцев, така и при предишния - Иван Портних. По думите му процесът е започнал през 2023 г. без реална реакция от контролните органи.

“Наблюдаваме наслагване на незаконно съдържание - издаване на удостоверения за търпимост с невярно съдържание и последващо допускане на изменения в подробни устройствени планове през 2025 г.”, коментира Шишков пред журналисти. Той подчертава, че въпреки започнали граждански жалби институциите не са реагирали адекватно, а в редица случаи дори са допуснали продължаване на строителните процеси.

"Има натрупани пропуски в работата на кадастъра, ВиК сектора и РИОСВ. Нито една институция от нито едно министерство, ведомство или община не е искала да работи по казуса както трябва. Това е системно институционално бездействие", коментира Шишков, предава NOVA.

Регионалният министър заяви, че ще сезира компетентните органи за действията на длъжностни лица.

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