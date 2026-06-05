Военнослужещи помагат за преодоляване на последствията от наводненията в Сливен

Група от 35 военнослужещи от състава на 13 бригадно командване от Сухопътните войски от 08.30 ч. оказват помощ на населението в село Тича, община Котел, където в следствие на обилните дъждове река Черна излезе от коритото си вчера.

Групата от състава на 13 бригадно командване – Сливен е задействана след получено искане от областния управител на област Сливен. Военнослужещите участват в дейностите по отводняване и разчистване на засегнати обекти, в координация с представители на държавната и местната власт и екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Българската армия ще продължи да оказва помощ и ще остане в готовност за оказване на съдействие в районите, където е необходимо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com