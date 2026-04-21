Борисов култово: Радев ни остави да се избием

"Радев ни остави да се избием помежду си, така че да се унижаваме. Той стоеше от страна и както е казано - двама се карат трети печели, и се борихме за 2 и 3 място". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на първия си брифинг след съкрушителната загуба на ГЕРБ. В него участваха още Живко Тодоров и Томислав Дончев.

Да поздравим Румен Радев за убедителната победа. Проведе една перфектна кампания. Двама се карат, третият печели, коментира Борисов, визирайки отношенията между ГЕРБ и "Продължаваме промяната".

Претърпяхме крах! Сега имаме едноличен модел "Радев". Радев проведе перфектна кампания, остави глупавите ГЕРБ и ППДБ да се бият помежду си. Стана „двама се карат, третият печели“, продължи Борисов.

"Народът сега си е избрал вожд", посочи Борисов. И заяви: ""Много мъдро българския народ вече му писна да слуша оправданията на партиите, включително и нашите. През цялата кампания никой от нас не можа да даде отговор с кого ще управлява".

"Народът го разчете много добре и от заявките на ПП-ДБ те избраха Радев със 131. Защо е мъдър народът - сега имаме абсолютно еднолично управление и всичките му намерения може да се сбъднат без някои да му пречи. Радев си има и президент и КС", заяви лидерът на ГЕРБ. Аз никога не съм имал такова мнозинство, продължи лидерът на ГЕРБ.

"Само може да пожелаем успех и добрите намерения да се сбъднат. Това ще е добре за държавата", добави той. И подчерта, че като са опозиция нямат никакви зависимости.

"Пожелавам и на Радев след 20 г. пак да е втори като нас, минавайки през всички тези управления. Няма с кой да се оправдае. Може да направи всичко, което е казал", подчерта Борисов.

Лидерът на ГЕРБ оправда съкрушителната загуба на ГЕРБ не със свои или на партията си грешки, а с Делян Пеевски.

"Където работехме с ДПС-НН, претърпяхме крах, в Разград и Търговище нямаме депутат. Изводът - в Разград изгонихме нашия партиен председател, но не и да го уволним като областен управител....", заяви Борисов.

„Дружбата ни с ДПС ни донесе отлив от 100 000, дружбата ни с ПП ни донесе отлив на още 100 000 гласа. ГЕРБ не можаха да приемат, че управлението не зависи от мен, а от Пеевски. Тези 200 000 гласа затова ни напуснаха, обясни Борисов.

„ГЕРБ има 20-30 лидера в момента. Ако в ПП-ДБ са 6, ние сме 20. Лидерският въпрос при нас не седи. Не смятам да си подавам оставката. Сега трябва да изведем партията от това, което направихме. Вие считате ли Радев щеше да направи конвергентен доклад за еврозоната? Смятате ли, че щеше да бъде отпушен Планът за възстановяване? Знаех каква щета ще причиня, но тези неща трябваше да се направят“, коментира Борисов.

Три извода от краха на вота си е направила ГЕРБ, съобщи Живко Тодоров. Първият е, че ГЕРБ остава дясна партия, ще следва ясна дясна политика и ще работи с десните партии в парламента и извън него, защото "страната има нужда от силна дясна политика".

Вторият извод е, че ГЕРБ повече в коалиции няма да влиза. Третият - че си връща антикорупционния профил, с който е създадена през 2006-2007 година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com