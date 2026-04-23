Съдийска изненада за вечното дерби. Повериха мача на млад съдия

Младият международен съдия Васил Минев получи най-голямото предизвикателство в кариерата си досега. Той ще води третото „вечно дерби“ за сезона между ЦСКА и Левски.

Двубоят от първия кръг на втората фаза в efbet Лига ще се играе в събота на Националния стадион Васил Левски от 16:00 часа и обещава сериозно напрежение както на терена, така и по трибуните.

За Минев това е първото доверие от Съдийската комисия да ръководи най-емоционалния сблъсък в българския футбол - мач, който традиционно е изпълнен с заряд и високи очаквания. Назначението се приема като знак, че младият арбитър постепенно се утвърждава сред водещите съдии у нас.

Любопитен детайл е, че през настоящия сезон Минев все още не е ръководил среща на ЦСКА, докато при Левски има сериозно присъствие - четири от общо 11-те му мача в елита са с участие на „сините“. Сред тях са победите над Черно море във Варна с 3:1 и над Спартак Варна с 2:1, както и загубите от Славия с 0:2 и от Лудогорец с 0:1.

