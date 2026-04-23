Баварската машина гази към трофеите! Байерн сломи Байер и е на финал

Новият шампион в Бундеслигата Байерн Мюнхен направи още една сериозна заявка за пълен контрол над сезона, след като победи Байер Леверкузен с 2:0 и се класира за финала за Купата на Германия. Баварците за първи път от шест години ще играят за трофея и вече гледат към възможността да добавят още едно отличие във витрината си, като на 23 май в Берлин ще срещнат победителя от сблъсъка между Щутгарт и Фрайбург.

Мачът започна с привидно равностойна игра, в която домакините имаха леко надмощие до 20-ата минута, но тогава Байерн нанесе първия си удар. Майкъл Олисе проби отдясно, комбинира с Джамал Мусиала, а той намери Хари Кейн в наказателното поле - английският нападател не сгреши и откри резултата. До края на полувремето вратарят Марк Флекен трябваше да спасява на два пъти, а напрежението между играчите започна да се нажежава.

Втората част се превърна в истинска битка, в която и двата отбора имаха своите моменти. Роберт Андрих се хвърли героично на голлинията, за да предотврати сигурен гол след удар на Луис Диас, но отговорът дойде мигновено - Мануел Нойер направи феноменално спасяване срещу Нейтън Тела. Леверкузен получи своя шанс около 20 минути преди края, когато Патрик Шик стреля с глава след центриране на Джарел Куанса, но топката премина над вратата.

След като удържаха финалния натиск, баварците нанесоха решителния удар в добавеното време. Луис Диас се възползва от подаване на Леон Горецка и оформи крайното 2:0, с което сложи край на интригата. Байерн продължава с увереност към финала за Купата, но погледът вече е насочен и към Европа, където следващото голямо препятствие е Пари Сен Жермен в полуфиналите на Шампионската лига - още една сцена, на която германският колос изглежда готов да доминира.

