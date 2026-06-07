САЩ пуска Иран на Мондиала, но само за часове

Националният отбор по футбол на Иран ще трябва да влиза в САЩ в деня на всеки свой мач от Мондиала и да напуска страната още същия ден, заяви иранският посланик в Мексико Аболфазл Пасандиде, цитиран от Франс прес. Ограничението идва въпреки издадените визи за футболистите и на фона на отказ за голяма част от хората, които придружават отбора.

Техеран определи решението като целенасочено дискриминационно отношение към националния тим. Случаят превърна спортното участие на Иран в пореден нервен епизод от политическото противопоставяне със САЩ преди началото на световното първенство на 11 юни.

Визи има, но свободно движение няма

„Можем да влезем сутринта и трябва да напуснем страната в същия ден“, заяви Пасандиде пред журналисти. Според него визовите ограничения засягат 15 членове на административния и помощния персонал на иранския отбор.

Иранските национали получиха визи за САЩ, но голяма част от придружаващия екип не получи разрешение за влизане. Посолството на Иран в Турция определи отказа като „най-висша степен на целенасочено дискриминационно отношение“ спрямо иранския национален отбор по футбол.

База в Мексико вместо лагер в Аризона

Заради несигурността около визите Иран беше принуден да премести тренировъчния си лагер от Тусон, в щата Аризона, в Тихуана, в северната част на Мексико. Там отборът ще бъде базиран през целия турнир, въпреки че трите му мача от груповата фаза ще се играят на територията на САЩ.

Вчера иранските национали отпътуваха от Анталия, Турция, за Мексико. Преди това те проведоха 15-дневен подготвителен лагер в Анталия.

Мачовете ще бъдат в Лос Анджелис и Сиатъл

Иран беше сред първите страни, класирали се за световното първенство. Тимът ще започне участието си на 15 юни срещу Нова Зеландия в Лос Анджелис.

Вторият мач на отбора е срещу Белгия на 21 юни, отново в Лос Анджелис. Последната среща от груповата фаза е срещу Египет на 26 юни в Сиатъл.

Футболът попадна в сянката на военната криза

Участието на Иран беше поставено под въпрос след началото на израелско-американски удари по страната на 28 февруари. Въоръжените действия бяха прекратени със примирие на 8 април, но напрежението отново се засили след седмици на заплахи и нови удари от американска и иранска страна в Персийския залив.

Няколко часа след като САЩ потвърдиха издаването на визи за иранските футболисти, Вашингтон обяви нови удари срещу Иран. Техеран отвърна с нападения, насочени към държави от Залива.

Първи Мондиал в три държави

Световното първенство започва на 11 юни и за първи път ще се проведе в три страни - САЩ, Мексико и Канада. За Иран обаче турнирът започва не само с футболна интрига, а и със силно политизирана логистика, при която всеки мач в САЩ ще означава еднодневно влизане, игра и незабавно напускане на страната.

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