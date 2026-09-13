САЩ пуска Иран на Мондиала, но само за часове
Футболистите ще влизат и излизат в деня на мачовете, а част от щаба остана без визи
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Футболистите ще влизат и излизат в деня на мачовете, а част от щаба остана без визи
Министър Петрова обсъди присъединяването на България към Програмата на САЩ за безвизово пътуване с подсекретаря по политическите въпроси в Държавния д...
Либерализиране на визовия режим със САЩ е поискал във Вашингтон външният министър Кристиан Вигенин. Пред българската диаспора в Ню Йорк той е изразил...