Барселона едва оцеля. Ламин Ямал донесе победата и падна контузен

Барселона направи поредна решителна крачка към защита на титлата в Ла Лига, след като победи Селта Виго с 1:0 в мач, който донесе повече тревоги, отколкото радост. Единственият гол падна от дузпа, реализирана от Ламин Ямал, но младата звезда напусна терена контузена, хвърляйки сянка върху успеха. При оставащи шест кръга каталунците имат 82 точки и аванс от девет пред Реал Мадрид, но състоянието на Ямал поставя под въпрос плановете преди Ел Класико и предстоящото Световно първенство.

Гол, който донесе и страх

Решителният момент дойде в 38-ата минута, когато Ямал нахлу в наказателното поле и беше съборен от Йоел Лаго. Самият той изпълни дузпата с мощен удар по земята и изведе Барселона напред. Само секунди по-късно обаче младокът падна на тревата, стискайки крака си, и напусна с помощта на лекарите, насочвайки се директно към тунела.

„Надяваме се само, че контузията на Ямал не е сериозна“, заяви Педри след срещата. „Все още не знаем детайли, ще чакаме изследванията, но съм оптимист, защото той е млад и ще се върне скоро. Това беше много важна победа - трябваше да запазим преднината си и го направихме срещу много труден съперник.“

Селта пропусна своите шансове

Още в началото гостите показаха, че няма да бъдат лесна жертва. Пабло Дуран застраши вратата още в първата минута, а Феран Жутгла пропусна отличен шанс в 15-ата, стреляйки неточно от близка дистанция. Барселона контролираше топката, но трудно намираше пространства срещу добре подредената защита на Селта.

До почивката проблемите за домакините се увеличиха, след като и Жоао Кансело напусна принудително заради травма, което допълнително усложни задачата пред треньора Ханзи Флик.

Напрежение до последния сигнал

Втората част премина под знака на напрежението и несигурността около състоянието на Ямал. Барселона продължи да доминира, но не успя да реши мача. В 55-ата минута Феран Торес вкара с красиво воле, но попадението беше отменено заради засада.

Селта не създаде много положения след почивката, но до последно държа интригата жива, което превърна финалните минути в истинско изпитание за нервите на каталунците.

Изненади и сривове в кръга

В друг любопитен двубой новият носител на Купата на краля Реал Сосиедад загуби у дома с 0:1 от Хетафе след автогол на Йон Горочатеги. Домакините пропуснаха и дузпа още в началото чрез Брайс Мендес, а след попадението мачът практически загуби ритъм.

По-рано Атлетико Мадрид допусна четвърта поредна загуба - 2:3 при гостуването на Елче, което още повече усложни положението на тима в битката за челните места.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 33-ия кръг:

Елче-Атлетико Мадрид 3:2

Реал Сосиедад-Хетафе 0:1

Барселона-Селта Виго 1:0

От вторник:

Атлетик Билбао-Осасуна 1:0

Майорка-Валенсия 1:1

Жирона-Бетис 2:3

Реал Мадрид-Алавес 2:1

В четвъртък:

Леванте-Севиля

Райо Валекано-Еспаньол

Овиедо-Виляреал

Начело в класирането е Барселона със 82 точки, пред Реал Мадрид със 73, Виляреал с 61 и Атлетико Мадрид с 57. Следват Бетис с 49, Хетафе и Селта Виго с по 44, Реал Сосиедад с 42 и др.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com